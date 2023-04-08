مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم «توك توك» وميكروباص بالغربية 

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وتوك توك، علي طريق قرية «القرشية - شبشير الحصة» بمحافظة الغربية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بتصادم سيارة وتوك توك

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر بإصابات مختلفة ومتفرقة، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك علي طريق قرية «القرشية - شبشير الحصة».

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعي حمدي الرويني، في العقد الثالث من العمر، ومقيم بقرية القرشية، بدائرة مركز شرطة السنطة، وإصابة آخر بإصابات بالغة ومتفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك، وسيارة ميكروباص علي طريق قرية «القرشية - شبشير الحصة».

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، كما جري رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لإعداد تقرير طبي بشأنها، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.