إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق «بلبيس- الجعفرية»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

إخطار بوقوع حادث تصادم في بلبيس

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بتصادم ميكروباص بطريق «بلبيس- الجعفرية»، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزار الصحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان سبب وقوع الحادثة.