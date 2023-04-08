النقل: إلغاء المباراة الودية بين نادي السكة الحديد والمنصورة غير صحيح

رد نادي السكة الحديد على إلغاء المباراة الودية بين نادي السكة الحديد الرياضي ونادي المنصورة الرياضي، مؤكداً أنه لا أساس له من الصحة وأن مجلس إدارة النادي لا علاقة له بهذه المعلومات المتداولة من قريب أو بعيد.

حل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بالنادي

وأكد النادي في بيان له، على الاحترام الكامل من جانب إدارة نادي السكة الحديد لنادي المنصورة الرياضي وكافة الأندية المصرية الأخرى، وأشار أنه تقرر حل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بالنادي مؤكداً على احترامه الكامل للعلاقة الوطيدة بين نادي السكة الحديد وكافة الأندية المصرية الأخرى وخاصة نادي المنصورة الرياضي الذي يمثل شعب الدقهلية الكريم.

الاحترام التام من نادي السكة الحديد لنادي المنصورة الرياضي

كما أكد البيان أن نادي السكة الحديد ليس له علاقة بأي خلاف بين أي من الأندية الرياضية الأخرى حيث تؤكد إدارة النادي الاحترام التام من نادي السكة الحديد لنادي المنصورة الرياضي وجماهيره العريضة وكافة الأندية المصرية.