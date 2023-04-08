كيف استعدت السكة الحديد لعيد الفطر المبارك؟.. صيانة وتأمين وتأهيل

كثفت هيئة السكك الحديدية، من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، كمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات بصفة مستمرة على جميع الخطوط، لافتة إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكّدة تحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات، فضلاً عن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة.

عمل الصيانة اللازمة للقطارات

وبدأت الهيئة وفق تقرير لها، في أعمال الصيانة لجميع القطارات على مختلف الخطوط، مؤكدة أنه يجر حالياً عمل الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً، فضلاً عن الاهتمام الكامل بنظافة القطارات ودورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروج القطارات من الورش.

كما تشارك شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة في تقديم خدمتي التأمين والنظافة لجمهور الركاب على قطارات تالجو الفاخرة، خاصة بعد انطلاق القطار الثالث من قطارات تالجو الفاخرة على خط «القاهرة - الإسكندرية».

نظافة المحطات والسكك

الاستعدادات المكثفة لعيد الفطر المبارك، تتمّ بالتنسيق مع مختلف الهيئات التابعة للسكة الحديد، فعلى سبيل المثال تقوم شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة بأعمال نظافة المحطات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتشمل نظافة المحطات والسكك.

أيضاً تعمل الشركة على نظافة الساحات والصالات الداخلية وبعض دورات المياه وبعض الورش، باستخدام أحدث المعدات والأدوات والمنظفات في أعمال النظافة، فضلاً عن أعمال نظافة وتطهير القطارات بمختلف أنواعها سواء المكيفة أو المطورة أو المميزة أو الـ«vip».

التأمين الإداري للقطارات

لم تقتصر الاستعدادات على صيانة ونظافة القطارات فقط، بل تشمل أيضاً قيام شركة السكك الحديدية، بالتأمين الإداري لبعض محطات السكك الحديدية المتفق عليها بين الشركة والهيئة والتأمين الإداري للقطارات أثناء المسير بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بواسطة كاميرات المراقبة التليفزيونية في بعض المحطات والورش الرئيسية باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.

عملت الشركة على استحداث وحدة لتصنيع المنظفات والكيماويات المستخدمة في أعمال النظافة لنظافة المحطات والقطارات بالشركة مما يزيد الجودة للأعمال التي تكلف بها الشركة بالسكك الحديدية.

اهتمامات مكثفة بالعنصر البشري

اشتملت الاستعدادات أيضاً على وجود اهتمامات مكثفة بالعنصر البشري في السكة الحديد، بداية من تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي وكذلك التدريب الخارجي على التكنولوجيا الحديثة، ثم رفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية.

أيضاً الاهتمام بالعنصر البشري اشتمل على التطوير المستمر والإرتقاء بالمنظومة الطبية، فضلاً عن الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد وأسرهم، فضلاً عن توفير مصاريف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد وأسرهم، وشددت هيئة السكك الحديدية على ضرورة التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام.