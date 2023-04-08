أحداث شيقة وممتعة يشهدها مسلسل كشف مستعجل الذي بدأت أولى حلقاته أمس، ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، لذا يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قنوات dmc والحياة اليوم.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قنوات dmc والحياة اليوم.

موعد عرض مسلسل كشف مستعجل

وجاء موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قنوات dmc والحياة اليوم، على النحو التالي:

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قتاة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، هو أحد المسلسلات القصيرة من فئة الـ15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو لايت كوميدي إثارة وتشويق من الأعمال الخفيفة الأقرب للجمهور، خلال أحداثه يكشف غموض جرائم تورط فيها الفنان مصطفى خاطر، الذي يجسد شخصية يوسف، إذ يعد أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور.