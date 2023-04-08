مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2.. ما مصير علاقة هنادي مهنا ومصطفى خاطر؟

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، أمس على أحداث ومفارقات غريبة، رواها - يوسف - مصطفى خاطر، للطبيب النفسي- سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن- ليعالجه من العصبية التي تسببت في ارتكابه عدة جرائم، وتطرق أيضا إلى مشاكله مع زوجته التي طلقها بسبب عصبيتها الزائدة على أثر الحمل.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل، علاقته بالمطربة الشابة - عاليا- هنادي مهنا، إذ أحبها وأصبح واحدا من أشد معجبيها، وهو ما دفعها أن تستنجد بيوسف حينما سألها المخرج عن هذا الشخص، لتخبره أنه يتابع حفلاتها ويحضرها أينما كانت، وحينما كانت تتدرب في المسرح وعنفها المخرج بسبب مخارج الحروف بطريقة غير صحيحة تعدى يوسف على المخرج وهدده بالضرب.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية

وفي الحلقة الثانية من مسلسل كشف مستعجل، ينتظر الجمهور ماذا يحدث هل تستطيع المطربة عاليا التخلص من يوسف وما مصير علاقتهما، لا سيما أن يوسف يملك القدرة على إجبار من حوله على تنفيذ رغباته، فقد تجسس على الطبيب النفسي وعرف عنه أدق تفاصيل حياته، ليجبره على علاجه ويكون مطمئنا أثناء الحكي عن جرائمه.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفى خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار كوميدي، لكشف حالة غموض الجرائم التي يتورط بها الفنان مصطفى خاطر.