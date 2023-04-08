مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى.. هنادي مهنا تخطب نفسها لمصطفى خاطر

أحداث شيقة تضمنتها الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر - يوسف - الذي يخضع للعلاج النفسي لدى الدكتور سهام أبو الرجال - محمد عبد الرحمن- إذ دخل في عزلة وحالة نفسية صعبة إثر تطليق زوجته بسبب عصبيتها الزائدة والتي أثرت عليه بشكل كبير وأصابته بحالة نفسية.

وشهد مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولي، طلاق يوسف لزوجته وعاش بعدها في عزلة وفراغ كبير لم تستطع أن تعوضه أي فتاة باستثناء مطربة شابة، تدعى عاليا- هنادي مهنا- تحيي حفلات ومهرجانات في أفراح شعبية، إذ أعجب بها وأحبها وأصبح واحدا من أشد العجبين بها يتابع حفلاتها ويحضرها أينما كانت قائلا لها: «أنا ألتراس عاليا»، وحينما كانت تتدرب في المسرح وعنفها المخرج، تعدى يوسف عليه وهدده بالضرب، لا سيما بعد أن زاددت عصبيته من جراء الموقف.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى

ودفع هذا الموقف - عاليا- لأن تستنجد بيوسف حينما سألها المخرج عن هذه الشخص، لتخبره مجازا بأنه خطيبها، وهي الثغرة التي دخل بها يوسف في حياتها بشكل أكبر، رغم أنها رفضت خطوته إلا أن وافق على كل العيوب والسلبيات التي ذكرتها له، ومن بينها التدخين ومصاحبة الشباب وعدم معرفتها أي تفاصيل عن أعمال المنزل، لتصرفه عن الخطوبة لكنه أصر على الارتباط بها.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفى خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف الجرائم التي يتورط بها يوسف في إطار كوميدي ومفاجآت غير متوقعة.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا

ويعد مسلسل كشف مستعجل أول عمل درامي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وتلعب الفنانة هنادي مهنا دور البطولة، وتجسد شخصية داليا الفتاة الطموحة التي تحاول جمع الأموال طوال الوقت لتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة.