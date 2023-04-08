موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة ودي إم سي في رمضان 2023

أحداث ممتعة مثرة للضحك والمتعة عرضت ضمن الحلقة الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، يتعرض لها - يوسف - مصطفى خاطر، الذي يعمل «شيف» بأحد المطاعم، ويتعامل مع زبائنه بعنف وعصبية على أثر مرض نفسي يعاني منه، لذا يقرر التوجه للطبيب النفسي سهام أبو الرجال محمد عبد الرحمن- ليعالجه من العصبية التي تسببت في ارتكابه عدة جرائم.

موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل

ولمتابعة مسلسل كشف مستعجل، الذي بدء عرض أولى حلقاته أمس، نستعرض مواعيد العرض الأولى وموعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة ودي إم سي.

موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قتاة دي إم سي

يكون موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، الساعة 8.30 صباحا، ويعرض الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة

موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل، على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا، ويعرض يوميا الساعة 9:30 مساء.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قتاة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار كوميدي، لكشف حالة غموض الجرائم، التي يتورط بها الفنان مصطفى خاطر، والمسلسل يعد أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة.