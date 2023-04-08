مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2.. هل تنجح منى زكي في بيع مركب زوجها؟

في بلاد الصيادين التي تعيش فيها غريبة مع أطفالها، تحاول «حنان» التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي، التأقلم في تلك البيئة الجديدة، ومع محاولتها للثبات هناك قررت أن تتعامل معاملة الرجال وتخفي ذلك الخوف وبسبب أحداث الحلقة الأولى، ينتظر الجمهور مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2، ومتابعة حياة الأرملة التي ظلمتها الحياة وتزوجت في أسرة بمجرد موت زوجها وسندها في الحياة ظلموها واستحلوا ورث أولادها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2

في أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2، تستكمل منى زكي عملها بعدما غيرت هويتها من «حنان» إلى «ليلى» لتخفي على الجميع ماضيها وخوفاً من أن يجدها أهل زوجها بعدما اخذت مركب زوجها المتوفي وسافرت إلى دمياط بدون علمهم.

في دمياط على إحدى الشواطئ التي المخصصة للسفن نجحت منى زكي «حنان» في إقناع بعض الصيادين لنقل مركب زوجها من مدينتها الإسكندرية إلى مدينة دمياط حيث وجدت سكنًا جديداً هناك، لكنهم نصحوها بدهان المركب قبل أن يأتي عليها النهار وإلا سوف تسجن، كما أنها لن تُباع بشكلها القديم وهو ما جعل أحد السماسرة يرفض بيعها لها.

منى زكي تخشي كشف هوية لمركب زوجها

مع نهاية الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، كانت الأم الأربعينية تبحث عن شاري لمركب زوجها وعندما وجدت من يدلها قال لها:« لازم تدهني المركب دي قبل الصباح عشان متتحبسيش وعشان محدش هيشتريها وهي كدا»، مع توالي الأحداث وعدم مساعدة الصناعية لها، خافت «حنان» أن تكشف حقيقه المركب وأنها لزوجها وقررت أن تدهنها بنفسها، تاركةً طفلتها «فرح»مع ابنها «ياسين» لتقوم باستكمال دهان المركب والبقاء طوال الليل فيها حتى تنتهي منها، وقبل أن تنتهي المركب تركها العمال في الصباح وذهبوا لبيوتهم، وقررت أن لا تذهب بيتها بدون أن تنتهي منها، وبينما هي في المركب ذهب أحد الصيادين للسؤال عن ريس تلك المركب الغريبة مما تسبب في خوفها وهرولتها لكي تهرب من السؤال.