مواعید عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية على dmc وdmc دراما، محل اهتمام الكثير من متابعي الفنانة منى زكي بعد تألقها في الحلقة الأولى، والتي كان بها الكثير من الأحداث منها الهروب من بيئة وحياة مليئة بالضغط والتوتر والخوف بسبب سرقة شقيق زوجها حق أولاد أخيه، وبعد تفكير كثير قررت اللجوء إلى دمياط.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية

ينتظر الكثير مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية على dmc وdmc دراما بطولة منى زكي، فقد عرضت الحلقة الأولى بالأمس، وكانت تشمل ظهور الكثير من ابطال المسلسل، منهم دياب وأحمد خالد صالح وكذلك «ياسين» الذي يؤدي دوره الطفل عمر شريف، أما المواعيد التي يعرض فيها مسلسل تحت الوصاية على القنوات الناقلة، فيتمّ عرضه على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءً، كما يمكن مشاهدته على منصة «watch it».

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية

وفيما يلي تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، على القنوات شبكة «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك منصة watch it:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين المميزين، منهم الفنان دياب وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدي الشامي، ومها نصار، وعلي الطيب، وأحمد عبدالحميد، ومحمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.