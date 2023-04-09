درجات الحرارة اليوم الأحد 9-4-2023.. أمطار رعدية ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم، إذ تستمر في الارتفاع على كل الأنحاء، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما تكون مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في القاهرة

وأصدر خبراء الأرصاد، بياناً بشأن درجات الحرارة، وأبرز الظواهر الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بنسبة حدوث 30%.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل العربية ومدن القناة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتحذر الأرصاد من حالة الطقس اليوم، إذ تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة والشعور بالصقيع، لذا ناشد الخبراء المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، حتى يتجنبوا الإصابة بنزلات البرد.

تأتي درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد 9-4-2023 على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 35 - 19

- العاصمة الإدارية 35 - 19

- أكتوبر 35 - 18

- بنها 35 - 19

- دمنهور 34 - 18

- وادي النطرون 34 - 18

- كفر الشيخ 33 - 18

- المنصورة 34 - 18

- الزقازيق 35 - 19

- شبين الكوم 35 - 19

- طنطا 34 - 19

- دمياط 29 - 18

- بورسعيد 32 - 18

- الإسماعيلية 36 - 17

- السويس 34 - 18

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 33 - 17

- نخل 35 - 11

- كاترين 28 - 09

- الطور 33 - 19

- طابا 33 - 18

- شرم الشيخ 32 - 22

- الإسكندرية 28 - 17

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 32 - 12

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 33 - 21

- سفاجا 33 - 21

- مرسى علم 31 - 22

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 31 - 21

- الفيوم 36 - 20

- بني سويف 36 - 19

- المنيا 38 - 18

- أسيوط 38 - 19

- سوهاج 38 - 19

- قنا 38 - 18

- الأقصر 38 - 18

درجات الحرارة في أسوان

- أسوان 38 - 19

- الوادي الجديد 39 - 17

- أبو سمبل 38 - 19