مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3.. هل يستمر مصطفى خاطر في جرائمه؟

يستمر «يوسف» الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر في ارتكاب جرائمه وإحداثه العديد من المشكلات ضمن مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3، بعدما هدد طبيبه النفسي بعدم الحديث عن جرائمه، التي يرويها له عند ذهابه للعيادة، كما اعتدى بالضرب خلال الحلقات الماضية على المخرج الذي يشرف على أعمال تقوم ببطولتها الفتاة التي يحبها.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3

وينتظر متابعي ومحبي المسلسل، موعد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3، وما يمكن أن يحدث فيها وهل سيتغير مصطفى خاطر أم سيستمر في جرائمه رغم علاجه على يد طبيب نفسي.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل

يجري عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي، يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساءً يوميًا، ويعاد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا.

يتم عرض مسلسل كشف مستعجل على شاشة الحياة في تمام التاسعة والنصف مساءا.

يعاد مسلسل كشف مستعجل مرتين يوميا على شاشة الحياة الأولى في تمام الساعة 4.30 صباحا، والثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرا.

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.