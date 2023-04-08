حكاية ريم مصطفى في مسلسل سره الباتع.. رومانسية واجتماعية وخفيفة الظل

تقدم الفنانة ريم مصطفى، في شهر رمضان هذا العام، مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، وتجسد خلال أحداثه شخصية سارة التي تعمل مرشدة سياحية وتتعرف على أحمد فهمي الذي يبحث عن سر السلطان حامد من خلال مقاماته المنتشرة في الأرياف، لتبدأ ريم مصطفى معه رحلة اكتشاف معلومات عن هوية السلطان حامد.

ريم مصطفى في مسلسل سره الباتع

وكشفت الحلقات الماضية التي جرى عرضها، عن طبيعة شخصية سارة التي تقدمها ريم مصطفى، إذ ظهرت خلال الأحداث بشخصية خفيفة الظل وبطبيعة رومانسية، وتعرفت على حامد (أحمد فهمي) وأصبحا صديقين ثم تطورت العلاقة بينهما إلى حب ونية الارتباط، كما ظهرت سارة كشخصية اجتماعية أيضاً إذ أنها اندمجت مع عائلة حامد بمجرد معرفتهم، وأصبحت تتواجد عندهم باستمرار وتأكل تشرب وتقضي معظم الوقت معهم.

وأظهرت سارة (ريم مصطفى) خلال الحلقات تصميمها على الحب رغم الفروق الاجتماعية والتعليمية بينها وبين حامد، فهي من أسرة ميسورة الحال وخريجة جامعة في حين حامد من أسرة ريفية وحاصل على دبلوم، ولكنها أصرت على استكمال قصتها مع حامد والارتباط بشكل رسمي.

مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع مستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر، في العام 1798، ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلا وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، وحسين فهمي أحمد السعدني وحنان مطاوع.