سوق الكانتو الحلقة 17.. أول حوار بين أمير كرارة ورشاد الحرامي

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 بطولة الفنان أمير كرارة والفنان مي عز الدين، الذي يذاع على قناة dmc، أحداثًا شيقة بين أبطال العمل.

حوار بين طه القماش ورشاد الحرامي

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17، شهد حوارا بين طه القماش الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة و«رشاد الحرامي» بعد أصبح رشاد بيه.

وكان رشاد قد ذهب إلى طه القماش وافتعل مشكلة معه وأخبره بأن الناس شاهدت راوية وهى تدفع ديونه عند المعلم مدبولى وعايره بهذا الأمر، وعاتب طه القماش راوية التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين على دفعها ديونه لدى التاجر، ورد لها المبلغ المالى.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.