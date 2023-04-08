واعظ بـ«البحوث الإسلامية»: رمضان شهر ميلاد الأمة الإسلامية

عقد الجامع الأزهر، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الظهر «رياض الصالحين»، بالظلة العثمانية، تحت عنوان «رمضان شهر الانتصارات»، بحضور الشيخ علي عطية، الواعظ بمجمع البحوث الاسلامية، وأدار الملتقى الشيخ حسن عزام، الباحث بالأمانة العامة للجامع الأزهر الشريف.

رمضان شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن

وقال الشيخ علي عطية، إن رمضان هو شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، والصدقة والإطعام والعبادات الكثيرة، وكذلك فهو شهر الانتصارات والعزة والكرامة؛ فربنا عز وجل جعل رمضان شهر ميلاد الأمة الإسلامية، حين أضاء وحي السماء ظلمات الأرض، وبدد نور الهداية ظلمات الشرك والجاهلية والخرافة، فضلا على أنه نقطة تحوُّل في مسيرة البشرية بنزول القرآن، وكان انتصارًا للنور على الظلام، والحق على الباطل، والتوحيد على الشرك، إذ وقعت فيه العديد من الأحداث العظام والمواقف الجسام التي مثلت تحولًا كبيرًا في حياة الأمة، فمعاني الانتصارات وأبجديات العزة وأصول الكرامة، قد تجسدت في شهر رمضان الكريم.

وأضاف الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، أنه في شهر رمضان حقق المسلمون عدة انتصارات كانت بمثابة المحطة الفارقة والنقطة الفاصلة في حياة الأمة الإسلامية، وأُولى هذه الانتصارات كانت يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم بدر، في العام الثاني من الهجرة، في مثل هذا اليوم، عندما التقت الفئة المؤمنة جند الرحمن، مع جند الشيطان الفئة الكافرة، وقد تراءت الفئتان من أول صدام بين الحق والباطل والإيمان والكفران، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين، ليكون أعظم انتصارات الإسلام.

عوامل النجاح

ومن جانبه، أوضح الشيخ حسن عزام أن شهر رمضان اشتمل على كلِّ أسباب الانتصار على النفس، انتصار على الرياء وملاحظة الخلق بتصفية العمل للخالق، فرمضان شهر الإخلاص بلا منازع، وتوفرت كل عوامل النجاح للمؤمن فيه على كل دواعي الرياء وأسبابه، وتنمية عنصر المراقبة والتجرد لله عز وجل لديه، فامتناع الصائم عن الطعام والشراب والشهوات المادية والمعنوية طيلة يومه، استجابة لأمر ربه هو عين الإخلاص، فإن تربى العبد على الاستحضار الدائم لعامل المراقبة وذلك بعدم جعل الله أهون الناظرين إليه، وتجنُّب ما لا يرضيه من فعل أو قولٍ أو خلقٍ، أو سلوك سرًّا أو علانية، فيكن بذلك قد تجاوز عتبة الانتصار الأول والمهم في مدرسة الصيام ليصحبه صحبة دائمة لازمة طيلة العام.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ 140 ألف وجبة).