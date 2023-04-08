نيللي كريم لـ«القاهرة الإخبارية»: تأثرت بفريدة سيف النصر ولا أتعمد تقديم قضايا تخص المرأة

قالت الفنانة نيللي كريم، إن أكثر شخص أثر بها هي الفنانة فريدة سيف النصر، لافتة إلى أن كل شخص يستقبل الصدمة على طريقته، وأن الأمر بالنسبة لـ«نادرة» كان صدمة أكثر منه انهيار، مشيرة إلى أن هذا الأمر رأته في الحقيقة عند وفاة والدها، وقتها لم تبكي والدتها، لكن جاء انهيارها بعد الوفاة بأسبوع.

قضايا المرأة

وعن تقديمها لقضايا تخص المرأة، أوضحت نيللي كريم، خلال لقاءها في «عاصمة الفنون» على قناة القاهرة الإخبارية، أنها لا ترى الأمر بهذه الصورة، وأنها تسعى دوما وراء السيناريو الجيد الذي يترك أثر لدى الجمهور، وأنها عندما قدمت فاتن أمل حربي، نظرت إلى السيناريو، وما حدث بعدها من تغير في قوانين الأحوال الشخصية وتأثيره جماهيريا، كان أمر رائع لكنه غير متعمد.

وعن التشابه بين شخصية نادرة ونيللي كريم، قالت بالتأكيد هناك شبه في قوة الشخصية، مشيرة إلى أنها تحب المرأة ذات الشخصية ولا تحب الضعف والاستكانة، وأنها تفضل هذا الأمر بشكل في المرأة والرجل.

تقديم الأدوار الكوميدية

وعن تقديمها للأدوار الكوميدية، قالت نيللي، إنها تحب الكوميديا وتريد تقديم عمل كوميدي سينمائيا أكثر من التليفزيون، وعن جديدها قالت إنها في انتظار عرض مسلسل «ليه لأ»، وروز وليلى مع الفنانة يسرا.

ومن الجدير بالذكر، أن نيللي كريم يعرض لها مسلسل عملة نادرة بطولة جمال سليمان، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد فهيم، ومن تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداثه حول شخصية نادرة التي يقتل زوجها، وتدخل في صراع مع عائلته حول الميراث، ويحاول والد زوجها إجبارها على التنازل عن حقها في الميراث، لكن تبدأ في البحث عن قاتل زوجها وتكتشف أنه شقيق زوجها.