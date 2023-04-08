نيللي كريم لـ«القاهرة الإخبارية»: لم أصادف شخصية تشبه «نادرة» في الحقيقة

قالت نيللي كريم، إنه لم يخطر في ذهنها أن تقدم شخصية صعيدية من قبل، لافتة إلى أن المنتج جمال العدل، والمخرج ماندو العدل، هما من قاما بإقناعها بتقديم عمل صعيدي هذا العام.

كنت أتخوف من الدراما الصعيدية

وأضاف نيللي كريم، خلال لقائها في «عاصمة الفنون» على قناة القاهرة الإخبارية، أنها كانت متخوفة في البداية من تجربة الدراما الصعيدية رغم حبها ومتابعتها للدراما الصعيدية، وأن أكبر مخاوفها كانت اللهجة الصعيدية، إلا أن مصحح اللغة عبدالنبي الهواري حين جلس معها أخبرها بأن روح الصعيد أهم من اللهجة الصعيدية لأن تعلم ليس صعبا، ولكن استحضار روح الصعيد بالشخصية هو الأصعب.

وعن تحضيرها للشخصية، أشارت إلى أنها لا تتبع طقوس معينة في تحضيرها للشخصيات التي تقدمها، ولكنها تتخيل الشخصية وسلوكها وتتخيل المخزون النفسي للشخصية وعمل تاريخ ليكون خلفية للشخصية، كثل نادرة في ملابسها واسلوبها ونشأتها والاحداث التي تعرضت فهذه مكونات مهمة للشخصية.

لم أصادف شخصية في الحقيقة مثل نادرة

وأوضحت نيللي كريم، أنها لم تصادف شخصية في الحقيقة مثل نادرة، ولكنها متفرج جيد ومتابع جيد للناس من حولها، موضحة أن أصعب المشاهد، مشهد وفاة بلال «على الطيب» زوجها ضمن أحداث المسلسل، خاصة استقبال خبر وفاة شخص بيكون صعب.

جدير بالذكر أن نيللي كريم يعرض لها مسلسل عملة نادرة بطولة جمال سليمان، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد فهيم، ومن تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية نادرة التي يقتل زوجها وتدخل في صراع مع عائلته حول الميراث ويحاول والد زوجها أن يجبرها على التنازل عن حقها في الميراث ولكن تبدأ في البحث عن قاتل زوجها وتكتشف أنه شقيق زوجها.