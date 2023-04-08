سوق الكانتو الحلقة 17.. أمير كرارة يشتري دكانا جديدا ورشاد يواصل استفزازه

بدأ مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17، المُذاع على قناة dmc، بشراء «طه القماش» أمير كرارة، لدكان جديد في سوق الكانتو، حتى يحتوي على بضاعته بدلًا من وضعها خارج الدكان بعد تدمير دكانه القديم، من قبل رجال الخواجة جابر، ونوى «طه» أن يجعل دكانه الجديد بشكل مختلف وغير متوقع ليتحدث عنه كل سكان السوق، ووضع خططًا لترتيبها بشكل يليق به.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17

وخلال تفكير «طه» في تغيير شكل الدكان الجديد، أتى «رشاد» فتحي عبد الوهاب، له ليستمر في استفزازه، ويتعالى عليه بعد إثبات ملكيته لحجة السوق وأصبح كبيره بمشاركة «أمين» والد راوية.

وشهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17، إثبات «طه» بأنه لا يبالي لحديث «رشاد» وهو ما أثار غضب الأخير، وطلب منه دفع إتاوة مثله مثل كل تجار السوق للفتوة «علوان»، وأخبره ساخرًا، أنه سيأخذ منه 3 جنيهات كنوع من الإشفاق عليه، ولكن تجاهله «طه» واستمر في الترتيب لإصلاح الدكان الجديد.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.