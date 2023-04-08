مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. تحية لأرواح الأبطال بـ«ثابت يا بلدي»

وجه صناع مسلسل الكتيبة 101، التحية لشهداء الوطن في معركة الشيخ زويد، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على البلاد أمام التنظيمات الإرهابية، وصاحب صور الشهداء، أغنية بعنوان «ثابت يا بلدي» غناء وائل الفشني، كلمات وألحان نور عز العرب وتوزيع كريم عبد الوهاب.

أغنية ثابت يا بلدي من مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

وقدمت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، مشاهد بطولية لرجال الجيش المصري في مواجهة عناصر التنظيم الإرهابي، ومساعيه في السيطرة على مدينة الشيخ زويد وإعلانها إمارة إسلامية، ونجح رجال القوات المسلحة في إفشال المخطط الإرهابي ، ما بين استهداف مراكز الاتصال الخاصة بهم، وضربهم بطائرات الأباتشي.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. بطولات رجال الجيش المصري

وألقى مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، الضوء على بطولة المقدم أحمد درديري (محمد رجب) الذي يعتبر أيقونة في الصمود والفداء من أجل الوطن، وبسالة المجند عبد الرحمن الذي دافع عن الكمين بروحه، وغيرهم من الأبطال.