إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في محافظة الدقهلية مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الواصل بين مدينة المطرية وبورسعيد الجديد، إذ حدث اصطدام بين سيارتين ودراجة بخارية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى وبلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز، يفيد إصابة ثلاثة أشخاص إثر انقلاب سيارة بعد اصطدامها بأخرى في أثناء تفادي دراجة نارية، وجرى نقلهم إلى مستشفى المطرية المركزي، لإسعافهم.

حادث اصطدام سيارتين

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أنه حدث اصطدام بين سيارتين في محاولة تفادي دراجة نارية على الطريق الدولي الواصل بين مدينة المطرية وبورسعيد الجديد، أدى إلى انقلاب السيارة الملاكي وإصابة كل من: إبراهيم عرفة، 35 عامًا، وحسن السيد هلهول، وعصام زكريا حمودة، وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية المركزي لعلاجهم.

وحُرر محضرًا بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.