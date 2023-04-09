مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. ياسمين عبدالعزيز تقع في مصادمات مع انتصار

أحداث متسارعة شهدها مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على قناة ON، حيث تبدأ «مهرة» ياسمين عبدالعزيز عملها في الشركة، وتقع في تصادمات مع «صفاء» انتصار شقيقة «زيدان»، التي تحاول السيطرة على كل شيء، كما تحاول تخريب أحد المزادات على مهرة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 17

مسلسل ضرب نار الحلقة 17 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، شهد أيضا إعطاء «جابر» أحمد العوضي شقيقه عبيد المال الذي أخذه من «سامي» أحمد الرافعي مقابل دخوله السجن، وذلك بعد نزوله إلى القرية لمقابلته هو وشقيقته، ويخبرهم أنه سيستمر في العمل بالقاهرة، حتى لا يحتاجوا شيئا.

وخلال عودة جابر إلى القاهرة يقابل «أنور» أحمد بدير، ويتفقان على طبيعة عمله في السلاح، إذ يخبره بأن الخسارة في تجارة السلاح تعني الموت، ثم يبدأ جابر عمله معه، بعد انتقامه من «سامي» أحمد الرافعي.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم السبت على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.