ينتظر جمهور مسلسل سره الباتع موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم، بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها حلقات المسلسل بعد مقتل الشيخ السليم الذي جسد دوره الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي، وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن، الحقبة الفرنسية والحقبة الحالية.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم يأتي الساعة 6:15 مساء على قناة أون دراما، وتأتي قناة on drama عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث مسلسل سره الباتع

وتتصاعد أحداث مسلسل سره الباتع بوتيرة سريعة إذ نجح حامد الذي يمثل دوره أحمد السعدني في تحرير الفلاحين من قبضة الجنرال الفرنسي، بعد احتجاز حامد لمجموعة من الجنود الفرنسيين ومساومتهم على الفلاحين، وبالفعل نجح حامد في خطته، ويستكمل موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم باقي الأحداث.