قال السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، إن بلاده لا تكشف حاليًا عن بيانات حول خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، أنها ستكون رقمًا رهيبًا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأسرت قوات «أحمد» الخاصة الشيشانية، بالاشتراك مع اللواء الرابع بقيادة أبتي علاء الدينوف، 6 من عناصرمفرزة أوكرانية في عملية خاصة بين مدينة كريمينايا، وبلدة بيلوجوروفكا، في «مقاطعة دونيتسك»، كما اسفرت عن تصفية عناصر المجموعة الأوكرانية.

وأشار الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عبر «تليجرام»، إلى أن عسكريا أوكرانيا يدعى مكسيم نيخينكو قرر الالتحاق بصفوف القوات الروسية طوعا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال قديروف، إن كتيبة «فوستوك- أحمد»، أحبطت هجوما شنته القوات الأوكرانية ومقاتلو حلف شمال الأطلسي «الناتو» على مواقع روسية على محور زابوريجيا، مضيفا أن الوضع الآن تحت السيطرة بشكل كامل بفضل المسيرات.

وناشد مؤسس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حماية ابن رئيس المركز الثقافي الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى دميتري سيتوي، المقيم في فرنسا ويحمل جنسيتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان مدير المركز الثقافي الروسي تعرض في وقت سابق، لمحاولة اغتيال في إفريقيا الوسطى نجا منها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.