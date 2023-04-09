موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama اليوم

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على شاشة قنوات on ضمن باقة من أفضل الأعمال الدرامية التي تقدمها القناة، وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7 في إطار كوميدي اجتماعي.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama يأتي في تمام الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء، ويمكن متابعة قناة أون عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama، يشهد تصاعد كبير في الأحداث، بعد تحول العترة ابن الكبير إلى رجل مسن وعودته مرة أخرى بسبب تركيبات الدكتور ربيع الذي يمثل دوره الفنان بيومي فؤاد.

مسلسل الكبير أوي 7

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 7 في إطار كوميدي اجتماعي يناقش مجموعة من القضايا التي تنتشر بين المجتمع، ويحاول تقديم حلول لها في صورة كوميدية تثير اهتمام الكثير من المتابعين.