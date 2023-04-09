تفاصيل إقامة الحجاج بمنى وعرفات.. 12 حاجا في الخيمة و3 وجبات يومية

أعلنت غرفة شركات السياحة ،إحدى الغرف السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أمس، عن تعاقدها مع إحدى الشركات السعودية لتقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة خلال موسم الحج للعام الهجري 1444.

وقال محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنَّ هذا التعاقد جيد للغاية من حيث سعر الخدمات وجودتها بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أنَّ التعاقد شمل وضع شروط جزائية على الشركة السعودية في حال وجود أي خلل من جانبها في تقديم الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة.

تفاصيل إقامة الحجاج بمنى وعرفات

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن» أنَّ العقد يشمل كل الخدمات التي سيتمّ تقديمها للحجاج خلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات من حيث الإقامة بالمخيمات والوجبات المقدمة ونوعية التكييفات المستخدمة، لافتًا إلى أنَّ التعاقد شمل العديد من البنود لعل أهمها ما يلي:

1- تخصيص مساحة تقدر بنحو 1.6 متر مربع لكل حاج بمخيمات منى وعرفات.

2- تخصيص منامة «صوفا بيد» لكل حاج داخل المخيم.

3- عدد حجاج المستوى الاقتصادي بالمخيم الواحد بمنى لن يتجاوز الـ12 فردًا.

4- الخيام مصنوعة من مواد مقاومة للحريق .

تقديم 3 وجبات يوميا للحجاج بمنى وعرفات

4- تقديم 3 وجبات للحجاج يوميًا طوال فترة إقامتهم بمنى وعرفات تكون وجبتين ساخنتين وأخرى جافة بنظام الوجبات المعلبة لحجاج المستوى الاقتصادي (البري والاقتصادى طيران) وبنظام البوفيه المفتوح لحجاج مستوى الـ5 نجوم.

5- أماكن مخيمات حجاج السياحة ستظل كما هي في الأعوام الماضية.

6- وجود مكاتب خدمات تابعة للشركة السعودية بالقرب من مخيمات السياحة لمتابعة تقديم الخدمات للحجاج وحل أي مشكلة تواجههم بمخيمات منى وعرفات.