مركز الأزهر: شهر رمضان نفحة من النفحات التي منّ بها الله على الناس

قال الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ شهر رمضان نفحة من النفحات التي منّ بها الله على الناس، لأن أغلب الناس مقصرون في أغلب أحوالهم، وبالتالي فإن شهر رمضان يتضاعف فيه الثواب ويزيد فيها الخير.

موسم شهر رمضان من أهم النفحات

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ موسم شهر رمضان من أهم النفحات، لافتًا إلى أن نفحة رمضان مهمة جدا ومن خسرها فقد خسر خيرا كثيرا، ومن ربح فيها واعتبر أن رمضان فرصة ربما لن تتكرر مرة أخرى فقدة فاز فوزا عظيما.

العشر الأواخر ختام الأعمال دوما في حاجة إلى زيادة العمل

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: «إذا كنا نتحدث عن العشر الأواخر، فإن ختام الأعمال دومًا في حاجة إلى زيادة العمل لا أن نقلله، فنحن نقول اللهم أحسن ختامنا، والعشر الأواخر من رمضان هي أهم ليالي السنة، لأن فيها ليلة القدر».