مسلسل سره الباتع الحلقة 18.. حامد يخطط لقتل الجنرال بمساعدة بوشار

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 18 تصاعدا كبيرا في الأحداث بين حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني وأهالي القرية والفرنسيين، بعد مقتل الشيخ سليم الذي لعب دوره الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي، ووضع حامد خطة للانتقام من الجنرال الفرنسي، وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن.

مسلسل سره الباتع الحلقة 18

وعرض مسلسل سره الباتع الحلقة 18 كيف نجحت خطة حامد في إنقاذ الفلاحين من يد الجنرال الفرنسي، بعد مقايضة مجموعة من الجنود الفرنسيين مقابل الفلاحين، ويخطط حامد لقتل الجنرال الفرنسي عن طريق التسلل إلى القلعة، حتى ينتقم منه على مقتل الشيخ سليم، كما وعد حبيبته صافية التي تجسد دورها الفنانة حان مطاوع.

ويساعد الجندي الفرنسي بوشار، الذي رفض الذهاب مع الجنود الفرنسيين أثناء المقايضة، وفضل البقاء مع حامد وأهالي القرية، وبدأ مساعدتهم لوضع خطة التسلل إلى قلعة الجنرال، وأفضل الطرق للدخول إلى الثكنة العسكرية، إضافة إلى تعليم أهالي القرية الضرب بالبندقية، وذلك خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 18.

موعد مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع على شاشة قناة on دراما الساعة 6:15 مساء.