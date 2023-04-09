مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3.. هل تنجح منى زكي في رحلتها بالمركب؟

العديد من التوقعات ينتظرها المتابعين في أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3، وذلك بعدما نجحت منى زكي التي غيرت اسمها مع توالي الأحداث من «حنان» إلى «ليلى»، في تغيير شكل مركب الصيد الخاص بزوجها، والصعود عليها لتشغيلها في عرض البحر.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3 وتوقعات جديدة

وجاءت توقعات مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3، بعدما انتهت أحداث الحلقة 2 من العمل، بذهاب «حنان» إلى قهوة الصيادين في دمياط للبحث عن طاقم من الصيادين لمساعدتها في تشغيل مركب الصيد، لكنها لاقت الاستهزاء من قبل بعض المتواجدين بالمكان كونها امرأة وتعمل «ريس» على متن المركب.

وبعد تعرض منى زكي للاستهزاء من قبل بعض الصيادين، خرج أحدهم خلفها وعرض عليها المساعدة، بتقديم شابين آخرين لها لمساعدتها في تشغيل المركب، لكنها بعد أن وجدتهم سُكارى رفضت قبول عملهما معها، وخرجت مسرعة من المكان، ليلحق بها الشاب الذي يرغب في مساعدتها، قائلًا لها «استني بس دول وحوش البحر وشطار على المركب»، لترد عليه «حنان» قائلة: «أنا مش هشغل ناس تشرب الخمر على مركبي».

نهاية أحداث الحلقة 2 من مسلسل تحت الوصاية

وانتهت أحداث الحلقة 2 من مسلسل تحت الوصاية بصعود «حنان» على المركب، ومحاولتها فتح الصندوق المتواجد على متنها، لكنها لاقت صعوبة في فتحه، ليساعدها أحد الصيادين على الأمر، ومن ثم انتهت أحداث الحلقة باصطحابها للصيادين السُكارى في النهاية معها على متن المركب، بعدما شعرت بالحاجة إليهم كي تنجح في تشغيل المركب، وانتهت الحلقة وهي في طريقها لعرض البحر باحثةً عن السمك والرزق لأطفالها.