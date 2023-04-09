مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بأسوان

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 12 آخرين اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل الغنيمية شمال محافظة أسوان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخصين وإصابة 12 في أسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان، من غرفة عمليات محافظ أسوان، إخطارًا يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بـ 10سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حورس، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، كما جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كوم امبو.

انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي

وانتقلت الجهات الأمنية محافظة أسوان إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وجرى انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب المتوفين للتصريح بدفنهما.