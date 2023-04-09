كيفية الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين بخطوات بسيطة

كيفية الحصول على الرقم السرى لبطاقة التموين، من الخدمات التموينية التي يحتاجها أصحاب البطاقات الذكية الذين ينسون الرقم؛ ليتمكنوا من صرف السلع التموينية الشهرية والخبز اليومي، إذ تتوقف ماكينة صرف الخبز والسلع عن قراءة بيانات البطاقة وحصتها من الدعم، حال نسيان الرقم السري.

كيفية الحصول على الرقم السرى لبطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحاملي البطاقات طرق عدة يُمكن اتباعها للحصول على الرقم السري لبطاقة التموين، إذ توجد طريقتان لاستعادة الرقم من خلال الهاتف المحمول، والأخرى تتم عبر عدة خطوات من بوابة مصر الرقمية للتموين، وتشمل الخطوات على التالي:

1- إرسال صاحب البطاقة رسالة نصية على الرقم المختصر91237.

2- إرسال صاحب بطاقة التموين رسالة نصية مدون بها رقم 1 إلى رقم 9136.

3- فيما تشمل خطوات الحصول على الرقم من بوابة مصر الرقمية للتموين، على التالي:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــا.

- اختيار خدمات التموين، تفعيل بطاقة التموين، ثم ابدأ الخدمة.

- تظهر بيانات بطاقة التموين الخاصة بصاحب البطاقة.

- النقر على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

- يتمّ الرد برسالة تحتوي على كود للبطاقة.

منصة مصر الرقمية للتموين

ويتطلب الاستفادة من خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية إنشاء حساب ببطاقة الرقم القومي للمواطن، إذ تتطلب تنفذي خطوات أي خدمة الدخول بالحساب الشخصي أولا، وتعد الخدمات التموينية من أهم الخدمات التي تتيحها منصة مصر الرقمية بديلا عن الذهاب لمكاتب التموين.