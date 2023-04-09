استقرار سعر البيض البلدي في الأسواق.. و«الأحمر» بـ115 جنيها

شهد سعر البيض البلدي اليوم، استقرارا في الأسواق، حيث سجلت أسعار البيض البلدي اليوم 120 جنيها للطبق.

سعر البيض البلدي

وسجل سعر البيض البلدي اليوم 9 أبريل 2023 قيمة 120 جنيها للطبق في المزرعة، وفقا لتصريحات صحفية، لعبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، مؤكدا أنّ السوق يشهد استقرارا في الأسعار مع بداية الأسبوع.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض الأحمر استقرارا في الأسواق، اليوم الأحد 9-4-2023، بنحو 20 قرشا للكرتونة، مقارنة مع أسعار أمس، كما استقرت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق.

أسعار البيض البلدي اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار البيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث شهد سعر البيض البلدي اليوم استقرارا في الأسواق، وسجلت أسعار البيض البلدي اليوم 120 جنيها للطبق، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر، 115 جنيها للطبق.

أسعار الكتاكيت

وتراوحت أسعار الكتاكيت خلال الأيام الماضية، بين 9 و10 جنيهات للكتكوت «الساسو»، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض بين 8 و8.25 جنيه، والكتكوت الساسو البيور بين 10 و11 جنيها، وبلغت أسعار الأعلاف اليوم، البادي 23% بسعر 2250 جنيهًا، كما يبلغ سعر النامي 22450 جنيهًا، والـ19% الناهي 22350 جنيهًا.