استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق.. و«المسلح» بـ1980 جنيها

قال أحمد شرين رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريحات، إن أسعار الأسمنت الفترة الراهنة تشهد استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية والسبب في حالة الهدوء التي يشهدها سعر الأسمنت قلة إقبال المواطنين على الشراء.

إنخفاض أسعار الأسمنت الفترة المقبلة

وأضاف «شرين»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأسمنت في مصر لم يواجهه أي تحديات والأسعار المعلن عنها الفترة الحالية في الأسواق تختلف حسب نوع الأسمنت والشركة متوقعا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

أسعار الأسمنت

ويسجل سعر أسمنت المسلح في الأسواق 1980 جنيها، وأسمنت النصر 1970 جنيهًا، وأسمنت التعمير 1900 جنيها، بينما يسجل أسمنت المنيا في الأسواق 1900 جنيها، وحلوان 2010 جنيهات، ويبلغ سعر أسمنت السويدي 2020 جنيهًا، وأسمنت وادي النيل 1880 جنيهًا، وأسمنت السهم 1800 جنيهًا.

كما يسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1890 جنيها، وأسمنت المعلم 1890 جنيها، وأسمنت المخصوص 1990 جنيها، وأسمنت الصرح 2030 جنيها، بينما يسجل سعر أسمنت الدلتا 1870 جنيهًا.

بينما يبلغ سعر أسمنت الصخرة اليوم 1900 جنيه، وأسمنت العاصمة 1810 جنيهات، وأسمنت المصري 2040 جنيهًا، وأسمنت قنا 1830 جنيهًا، كما يبلغ سعر أسمنت السد العالي 1780 جنيهًا، وأسمنت النهضة 1820 جنيهًا، وأسمنت الماكس 2020 جنيهًا، وأسمنت العامرية عادة 2035 جنيهًا، وأسمنت تايتان 2020 جنيهًا، وأسمنت أسيوط 1800 جنيه وأسمنت قنا 1830 جنيهًا.