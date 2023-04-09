 أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الدقهلية والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية بقيادة الدكتور شربين مكين وكيل الوزارة، أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة الدقهلية والأوراق المطلوبة، من أجل الحصول على الشهادات الطبية الحديثة والمؤمنة للمقلبين على الزواج، مع إلغاء العمل نهائيا بالشهادات الطبية الورقية، في 19 منشأة صحية تغطي كل الإدارات الصحية بالدقهلية، لإجراء التحاليل اللازمة للزوجين وفقا لقرار وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم 22 لسنة 2023، الذي حدد أسعار التحاليل اللازمة.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الدقهلية

وحدد مديرية الصحة بالدقهلية، بحسب بيان لها، اماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة الدقهلية وعددهم 19 مكانا وهم:

1- مركز رعاية طفل أول أجا مبنى الإدارة الصحية الدور الثاني ش. المطافئ بجوار اسعاف أجا

2- المركز الطبي الحضري بجوار مجلس المدينة الإدارة الصحية الجمالية

3- مركز طب أسرة طهواي مدخل قرية طهواى أمام البنزينة السنبلاوين

4- وحدة طب العصافرة شارع الطريق الزراعي أمام بنك الائتمان الزراعي المطرية الدقهلية

5- وحدة طب أسرة العزيزة الطريق الزراعي بجوار مدرسة العزيزة المنزلة.

6- المركز الصحي العام مساكن الشناوي بجوار الجوازات المنصورة

7- وحدة طب أسرة الدنابيق مركز المنصورة

8- مركز رعاية طفل بندر بلقاس رعاية الطفل بمستشفى بلقاس المركزي بلقاس

9- مركز طب أسرة الصلاحات مدخل قرية الصلاحات بني عبيد

10- وحدة طب أسره أبو داوود قرية أبو داود بجوار وحدة الإسعاف تمي الامديد

11- وحدة طب أسرة الجزاير مستعمرة الجزاير بجوار الوحدة المحلية- جمصة

12- وحدة طب أسرة المرساة بجوار مجمع مدارس المرساة دكرنس -قريه المرسا

13- مركز رعاية طفل شربين شارع البحر بجوار مسجد الخطيب شربين

14- مركز رعاية طفل طلخا بجوار مركز إسعاف طلخا

15- مركز طب أسرة محلة الدمنة مركز المنصورة بجوار مركز مدينة محله الدمنه

16- مركز طب أسرة البجلات طريق «البجلات - الزرقاء» الرئيسي مقابل كوبري رياض منية النصر

17- وحدة طب أسرة الكفر الجديد قرية الكفر الجديد-ميت سلسيل الدقهلية

18- وحدة طب أسرة ميت محسن بجوار مدرسة ابو المحاسن سنجاب التجريبية لغات ميت غمر

19- وحدة طب اسرة درين قرية درين-نبروه

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

ويمكن للشاب أو الفتاة الراغب في استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 تقديم الأوراق المطلوب في أقرب مكتب للصحة به فرع لاستخراج الشهادة وهذه الأوراق بالنسبة للمصريين هي:

1-أصل شهادة الميلاد للعروسين

2- عدد 4 صور شخصيه لكل واحد

3- وعدد 3 صور بطاقة لكل واحد

استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالنسبة للمطلقة..

- إذا كان الطلاق على يد مأذون فلا بد من إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقي

- أما إذا كان الطلاق بحكم محكمه فلابد من أصل إشهاد الطلاق المميكن من السجل المدني.

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

ويدفع كل راغب في الزواج رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج للحصول على الشهادة الصحية للزواج 2023 مبلغ وقدره 220 جنيها شاملة المصروفات ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة.

أنواع التحاليل للحصول على الشهادة الصحية للزواج

ويجري المقبلين على الزواج التحاليل 6 أنواع من التحاليل تحاليل إجمالي قيتهم 180 جنيها بخلاف قيمة الشهادة وهذه التحاليل للكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وهي:

1- فيروس الالتهاب الكبدي B-C فيروس نقص المناعة المكتبة، بمبلغ 35 جيها

2- الثلاسيميا ومرض فقر الدم 80 جنيها

3- اختبار فصائل الدم 15 جنيها

4- اختبار معامل ریزوس RH 25 جنيها

5- نسبة الهيموجلوبين 15 جنيها

6- سكر في الدم 10 جنيهات

مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023

وأوضحت مديرية الصحة بالدقهلية، أن مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023، 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفي حالة مرور 6 أشهر على إصدار الشهادة، يجب إعادة الفحص مرة أخرى، وفي هذه الحالة يتم دفع الرسوم من جديد، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.