مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 17.. سميحة تصل إلى الجدة سوسو

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 17 الذي يعرض على قناة cbc يوميا، بمشاهد كوميدية نالت إعجاب الكثير من متابعي المسلسل، حيث انتهت بوصول سميحة إلى الجدة سوسو.

مسلسل 1000 حمدلله علي السلامة الحلقة 17

وتتوالى مشاهد الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة حتى مشهد اشتباك فوقية وسميحة وانشراح مع نيللي بسبب تواجدها في المنزل مع سامح ومشاهدتهم لها وهي تطعمه.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدلله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.