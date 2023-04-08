أسعار كعك العيد في معارض أهلا رمضان.. الغريبة بـ128 جنيها

الكعك من أهم مظاهر استقبال العيد منذ قديم الأزل، لذا حرصت معارض أهلا رمضان على توفير كميات كبيرة بأسعار مخفضة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأمدت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة، بمنتجات المخبوزات والحلويات من الكعك والبسكويت، وفق بيان وزارة التموين.

أسعار كعك العيد في أهلا رمضان

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار كعك العيد في معرض أهلا رمضان:

سجل الكعك 120 جنيها للكيلو الواحد

البسكويت 110 جنيهات للكيلو الواحد

البيتي فور 110 جنيهات للكيلو الواحد

الغريبة 128 جنيها للكيلو الواحد

عناوين معارض أهلا رمضان بالجيزة

وتقع معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة بعدد من الأماكن، وهي:

أرض المطاحن بشارع الملك فيصل

شارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية فى المنيب

شارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة فى البدرشين

شارع شكري القواتلي بجوار مبنى الضرائب في العياط

شارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة

شارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة في حي الوراق

قرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم

قرية الكداية بمركز ومدينة الصف

مركز ومدينة أطفيح

الحي 12 محور جمال عبد الناصر في مدينة السادس من أكتوبر

الشيخ زايد بالحي 16 بجوار المجمع الإسلامي ومدينة الشباب