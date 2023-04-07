المدارس الفندقية بالجيزة تطرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مخفضة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استعدادات المدارس الفندفية بالمحافظة لعيد الفطر المبارك بتصنيع الكعك والبسكويت والحلوى وطرحها بمنافذ البيع بالمحافظة بأسعار لا تقبل المنافسة وبجودة عالية وخامات ممتازة لتنشيط مشروع رأس المال.

تشجيع التعليم الفني بالجيزة وإبراز أنشطتهم بشكل دائم

وأشارت المديرية في بيان إلى اهتمام الدولة بالتعليم الفني ودعمه وتشجيعه لخلق جيل قادر على التنافسية في كافة نواحي تخصصات التعليم الفني والمساعدة في خدمة البيئة المحيطة والمساهمة في الحد من الغلاء وتوفير منتج جيد وبأسعار تنافسية وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة و سمية الخطيب وكيل المديرية والدكتورة صفاء القزاز مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، لافتًا إلى إن تعليم الجيزة يولى اهتماما بالغا بتشجيع التعليم الفني بالجيزة ويبرز أنشطتهم دائما ويشجعهم ويدعمهم

تقديم التهاني لقيادات التعليم الفني بالجيزة

من جانبه قدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة و سمية الخطيب وكيل المديرية بتقديم أجمل التهاني لقيادات التعليم الفني بالجيزة، وفي مقدمتهم الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني وجميع موجهي التعليم الفني وطلبة وطالبات المدارس الفنية بأنواعها متمنين دوام التميز والتألق للتعليم الفني فى الجيزة