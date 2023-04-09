يترقب مشاهدو مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، معرفة موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم، لاستكمال الأحداث المشوقة بين جعفر وزوجاته الـ4، ومعرفة من هو ابنه الحقيقي بعد خطفه لمدة 19 عامًا.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

ونكشف عن موعد عرض إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له، إذ تبدأ مواعيد الإعادة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، على أن تُعرض الإعادة الأولى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي الساعة 9:45 صباحًا، بعد العرض الأول للمسلسل الساعة العاشرة والربع مساءً.

وتأتي إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في الواحدة والنصف بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة 6:15.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعد مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم أبرزهم، زينة، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وطارق النهري، ومنذر رياحنة، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.