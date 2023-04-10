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موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم

كتب:

سهيلة هاني
01:04 م | الإثنين 10 أبريل 2023
مشهد من مسلسل سره الباتع

مشهد من مسلسل سره الباتع

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2023 على شاشة قنوات ON، ضمن مجموعة من أفضل الأعمال التي تقدمها القناة، وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن الحقبة الفرنسية والحقبة الحالية.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم يعرض الساعة 6:15 صباحا، إعادة أخرى الساعة 11:15 مساءً، بينما يمكن متابعة العرض الأول للحلقة الساعة 7.30 مساءً، وتأتي قناة ON عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث من سره الباتع 

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON اليوم يعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل سره الباتع حتى يستطيع المتابعون مشاهدة الحلقة في الإعادة إذا فاتهم العرض الأول، وشهدت أحداث المسلسل تصاعد كبير بعد قتل الجنرال الفرنسي الشيخ سليم شيخ البلد، الذي قدم دوره الفنان خالد الصاوي. 

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بقلم سهيلة هاني