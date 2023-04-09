توزيع ألف كرتونة مواد غذائية على الأولى بالرعاية في المنيا

وزع مكتب مشروعات الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، ألف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى الروبي والصليبة وطرفا البلد بمركز سمالوط، والقايات والشيخ مسعود وكفر مغربي بمركز العدوة، وجريس وأسمنت وأتليدم ومنشية النصر بمركز أبو قرقاص، وذلك في منتصف شهر رمضان المبارك.

دعم الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا

ويأتي التوزيع في إطار التعاون الدائم بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية

وأشاد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولي بالرعاية، مؤكداً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي وجمعيه النجاة الكويتية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن الماضي فبجانب توزيع كراتين المواد الغذائية يتم توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، حيث تسعي الجمعية إلي توسيع دائرة التوزيع لتصل إلي المستفيدين بالمدن والقرى النائية التي لا يمكن الوصول إليها.

توزيع شنط رمضان

جمعية الأورمان في سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوي مراكز المنيا لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، كما أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المنيا.