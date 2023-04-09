خالد الصاوي في «أنا والقناع»: «شايف نفسي دايما عندي 16 سنة» (فيديو)

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن تفاصيل حياته الشخصية، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة».

أحلام خالد الصاوي كلها أكشن

وقال «الصاوي»: «أنا شايف نفسي دايمًا عندي 16 سنة، لأن أحلامي كلها أكشن كوميدي ومؤامرات، وأحيانا بصحى وأنا بنهج، أحلامي وأنا نايم كلها أكشن، لكن لما بدخل الحمّام وبشوف المرايات بكتشف إني أكبر من 16 سنة».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين.

واستضاف البرنامج في الأيام السابقة، النجمة يسرا، غادة عادل، ونيللي كريم، وشريف منير، وشيماء سيف، والنجم الكبير محيي إسماعيل، وبيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.