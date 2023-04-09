مسلسل سره الباتع الحلقة 19.. أحمد السعدني يقتحم قلعة الفرنسيين ويخطف الجنرال

انطلقت منذ قليل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 19، والتى كشفت عن رد فعل حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي فى الحقبة الزمنية الحالية عندما علم بعلاقة شقيقته غالية بفريد ابن خالته.

مسلسل سره الباتع الحلقة 19

مسلسل سره الباتع الحلقة 19 بدأ بمشهد انفعال حامد وصفع شقيقته غالية التى تجسد شخصيتها الفنانة ألحان المهدي على وجهها بعد معرفته بعلاقتها بابن خالتها فريد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور وطرده من المنزل، وعندما حاولت حبيبته سارة التى تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفي التدخل دفعها بقوة وانفعل عليها.

وبعدها حاول حامد الحديث مع سارة أكثر من مرة ولكنها لم ترد عليه فذهب إليها فى مكان عملها ولكنها انفعلت عليه بسبب رفض حب شقيقته ويرى أن تصرفها غير محترم فكيف يراها هي وهي تحبه وتتقابل معه وفى نهاية حديثهما تركته وذهبت وهى غاضبة من تصرفه.

أحمد فهمي يترك المنزل

وبعدها عادت غالية إلى منزلها وهى باكية فى حضن والدتها وعندما رآها جدها الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبد الله وهى تبكى ذهب للحديث مع حامد وعنفه على الفعل الذي فعله مع شقيقته وضربه لها وأخبره بغضبه الشديد منه، لأنها لم تجرم وبعدها أخذ حامد أمتعته وغادر البلدة وحاول فريد اللحاق به ومصالحته ولكنه انفعل عليه مجددا وتركه وذهب.

وعاد حامد مجددا إلى الدرويش عبد الله الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان الذي قرر أن يستكمل له حكاية السلطان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني فى الحقبة الخاصة بالحملة الفرنسية، وكشف له استعداد حامد ومعه عدد من شباب المقاومة لإقتحام قلعة الحملة الفرنسية لقتل الجنرال وأخذ حق الشيخ سليم الذي كان يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي وبالفعل هجما على القلعة .

ونجح حامد ومعه شباب المقاومة فى الوصول الى غرفة الجنرال الفرنسي وخيروه بين أن يقتله بيده أم يأخذه الى صافية التى تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع لتأخذ حق والدها الشيخ سليم الذي قتله وفى الأخير اختار حامد أن يأخذه معهم.