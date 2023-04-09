خالد الصاوي لـ«أنا والقناع»: نسيان النص على المسرح أسوأ كابوس في حياتي

أكد الفنان خالد الصاوي، أنه مزعج حتى للطبيب الذي يعالجه، مشيرًا إلى أنه يحرص على جلسات العلاج الطبيعي للعلاج من مشكلات الغضروف، موضحًا: «كنت خايف بعد عملية الغضروف مقفش على رجلي ومعرفش أمثل على المسرح تاني».

خالد الصاوي: خالفت تعليمات الطبيب

وقال الصاوي، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «قلت ينفع ألعب بوكس، قالوا لي أنت مجنون؟! مينفعش تتحرك، والطبيب سمح لي بالسباحة بشرط أداء تمارين معينة، مارست السباحة دون أداء التمرينات التي أوصى بها الطبيب وهو ما أثر عليّ بالسلب، عندي كوابيس متكررة، لكن أسوأ كابوس هو إني أبقى على خشبة المسرح ومكونش جاهز ومش فاكر النص».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير و شيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددًا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.