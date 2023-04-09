خالد الصاوي لـ«أنا والقناع»: «دائما بقول الرجالة متعيطش.. ولو جالك الوجع اوجعه عشان يروح»

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن تفاصيل أزمته الصحية خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة».

وقال الصاوي: «عندما أصبت بالانزلاق الغضروفي في عام 2013 منذ 10 سنوات، كان لديّ البوادر قبلها بعامين، الغضروف كان واقع في القناة العصبية، في حاجات بستحملها، وبقول الرجالة متعيطش، عندي نظرية غريبة وهي أن الوجع لو جالك في حتة اوجعه عشان يروح».

جراحة ناجحة في 2013

وأضاف الفنان، أنه خضع لجراحة ناجحة في عام 2013، وفي العام الماضي تعرض لأزمة على مستوى الغضروف، وكان الألم شديدًا جدًا: «مكنش ينفع أعمل عملية تانية، اتضايقت وخبطت برجلي في الأرض، كان هيغمى عليّ من الوجع، النبض كان جامد وعرقت لفترة وحسيت بألم جديد، خايف أعمل عملية تانية لازم أشتغل على رجلين».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانة شيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددًا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.