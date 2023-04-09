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رئيس جامعة طنطا يشارك 600 من العمالة المؤقتة مائدة إفطار جماعي

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:30 م | الأحد 09 أبريل 2023
حفل إفطار جماعي لجامعة طنطا

حفل إفطار جماعي لجامعة طنطا

 للعام الثاني على التوالي، نظم الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، مأدبة إفطار جماعي لـ600 من العمالة المؤقتة بالجامعة وأسرهم وذلك بمجمع الكليات بسبرباي، بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومستشار الجامعة للشؤون الطبية وتطوير المستشفيات وأمناء الكليات، وأمين عام الجامعة.

التواصل المستمر 

وأعرب الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن سعادته بمشاركته للعاملين المؤقتين بالجامعة وأسرهم في هذا الإفطار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأكد رئيس الجامعة، حرصه الدائم على دعوتهم سنويا بصفته الشخصية والتواصل المستمر مع كل العاملين ومشاركتهم جميع المناسبات، لدعم العلاقات الإنسانية والاجتماعية ودعم أواصر المحبة والإخاء بين العاملين من مختلف كليات وإدارات الجامعة، مشيداً بحسن تنظيم الإفطار الجماعي اليوم، وظهوره بهذا الشكل اللائق. 

تحسين أحوال العاملين 

من جانبهم، أعرب العاملون عن خالص سعادتهم بدعوة رئيس الجامعة لهم ومشاركته الإفطار الجماعي  معهم في جو أسرى مبهج، وأشاروا إلى تقديرهم الكامل لما تقوم به الجامعة من اجراءات لتحسين احوالهم الوظيفية والمعيشية بالتوازى مع ما تحققه الجامعة من انجازات على كافة الأصعدة.

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