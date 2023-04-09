خالد الصاوي عن بلوغ الـ60 سنة: «نظريا المفروض أبقى أعقل.. لكن أنا مبذر»

قال الفنان خالد الصاوي، إنه كتب شعرا عن مصاعب الحياة عندما كان في عامه العشرين، لأنه لم يكن قد نجح في تحقيق حلمه بأن يصبح فنانا، موضحًا: «وقتها مكنتش قابلت الصعاب، اتخرجت ومكنتش عارف أجيب فلوس من الفن اللي كنت بحبه وسيبت عشانه المحاماة رغم إن طريقي فيها كان هيبقى أيسر».

وأضاف الصاوي خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «مررت بتجارب في حياتي مثل الحب وتجارب أخرى تحولت إلى غلط لا أحب أن يقع شخص فيه، مثلا في حرب لبنان 1882، كنت أتمنى أن أشارك في الحرب، وكانت المشكلة هي كيف أخرج وأذهب إلى هناك، وكنت أرغب في السفر إلى كوبا كي أتدرب على القتال».

وتابع الفنان: «لقيت إني في العشرينيات من عمري أقدر أتكلم كويس عن الأبطال وإن ده جزء مهم من التاريخ، مثل ملاحم هوميروس، مقدرتش أحارب في لبنان بس ممكن أكتب عن الأبطال».

خالد الصاوي: أردت أن أصبح مقاتلا في الصاعقة

وواصل: «في المرحلة الإعدادية وبداية الثانوية، كان لديّ إحساس بأنني أريد أن أصبح مقاتلا في قوات الصاعقة، كان ذلك حلما كبيرا، فقوات الصاعقة بالنسبة لي كانت شيئا مميزا، في هذه الفترة كان هناك المقاومة الفلسطينية وحرب فيتنام والحديث عن جيفارا، كانوا يجسدون فكرة المؤمن القوي الذي يدافع عن المؤمن الضعيف، وعندما كبرت أصبحت أحلم بان أكون طيارا حربيا، وبعدها أصبحت أحلم بأن أكون طيارا فقط أجوب العالم وأستمتع، وبالنسبة لبلوغي الـ60، نظريا المفروض إني أبقى أعقل، لكن أنا مبذر ودخلت في مشروعات غلط، صديق أثق فيه وهو طبيب نفسي طلب مني أن أفكر في المستقبل وأن أنسى ما مضى».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانة شيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.