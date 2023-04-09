خالد الصاوي لـ«أنا والقناع»: التمثيل حياتي.. وألفت أكثر من 5 كتب

قال الفنان خالد الصاوي، إنه احترف التمثيل منذ سنوات، لكن لديه هوايات أخرى، مثل الكتابة: «أنا ممثل أولا ثم كاتب، وعندي أنشطة تانية وهوايات لكن التمثيل حياتي، صرفت دم قلبي عشان أعمل مسرحيات كتبتها أو أخرجتها، كما نشرت أكثر من 5 كتب، والتمويل كان مصدره أجري من الأعمال الفنية التي شاركت فيها».

خالد الصاوي: التمثيل أكثر وجع عندي

وأضاف الصاوي خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «عندما راجعت نفسي، وجدت أن التمثيل أكثر وجع عندي، كنت أشعر بأني أحب التمثيل لكنه لا يحبني، أعلم بأن بي عيوب كثيرة لكني لست قادرا على السيطرة عليها، التمثيل كان كالقمر الذي كنت أحاول الوصول له، ولم أكن أستطع ذلك، الحياة بدأت تتفتح، واللي مكنش بيردّ عليّ بقى يكلمني وأكلمه».

وتابع الفنان: «مع الوقت اكتشفت أني لازم أبص لنفسي بصة تانية، أنا مش بتاع نفسي بس طالما أنا فنان، الناس ممكن بتحب حاجة معينة في الفنان وهي التمثيل، لكن مش بالضرورة عشان أنت فنان تقول للناس اسمعوا بقى الشعر بتاعي».

معلومات عن برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانة شيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.