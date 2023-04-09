مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3.. منى زكي تواجه «رهان الصيادين» والسخرية منها

يبدأ مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3 بطولة منى زكي، بمركب «ليلى» التي انطلقت لأول عمل لها بعد تغير ملامحها واستبدال عبارة «رزق ياسين» بالاسم الجديد الذي اختارته «حنان» لها في دمياط، وذلك بعدما وجدت أخيرا صيادين يخرجون معها لتقود هي المركب بعد سخرية البحارة في قهوة الصيادين منها، وخلال أحداث الحلقة السابقة نصحها ابنها ياسين قائلا: «بابا كان ديما يقولي إن البحار الشاطر هو امتى يشد وامتى يسمع شتيمته ويسكت»، لتستمع الأم إلى النصيحة بدون تعليق عليها سوى بكلمة حاضر.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3

مركب متوسطة الحجم في عرض البحر، وهو المشهد الذي بدأ به مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3، وبعدها تتحدث «حنان» إلى ابنها «ياسين» الذي طمأنها عليه وعلى شقيقته ويبدأ بعدها بتجهيز اللبن الصناعي لشقيقته، تبكي الصغير «فرح» محاولة أخذ «الببرونه» وبينما هي ترضع الحليب المجهز يستعيد «ياسين» ذكرياته في البيت عندما كان يغني لها قبل الانتقال إلى دمياط.

وفي الجانب الآخر، يتشاجر الصيادون على مركب «حنان» حتى تأتي إليهم وتفض تلك المشاحنة، لكنها بعدما تذهب الى مكانها يتحدثون عنها بألفاظ سيئة، وبعدها أحدهم قطع الشباك حتى يروا ماذا تفعل في تلك المشكلة، لكن منى زكي لا تعلم الرهان الذي أقامه الصيادون عليها ساخرين منها.

ومع ذلك أخذت الأدوات لإصلاح التلف في شبكة الصيد، وقال أحد الصيادين: «تراهني إنها متفرجتش على البحر غير في التليفزيون» ثم اتلفوا الشبكة ووضعوا أموالًا «رهان 200 جنيه» للكسبان.

«صالح» يبحث عن زوجة أخيه في مدرسة ابنها

وخلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3، تحديدًا في مدرسة «ياسين» ذهب عمه للاستعلام عن ما إذا كان جرى نقله من مدرسته ليعرف مكانه، لكن المدرسة رفضت الإدلاء بمعلومات عنه، قائلة: «آسفة مقدرش اديك معلومات غير بس للأم أو الأب».

وصمم «صالح» على أخذ المعلومات بحجة الوصاية، لكن المدرسة رفضت كل محاولاته، لأن جده هو الوصي عليه، قائلة: «لو جده منقلوهوش يبقي هو متنقلش ومقدرش اديك معلومات أكتر من كده».