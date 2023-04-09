مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثالثة على dmc وdmc دراما، شغل حيزا من اهتمام متابعي الفنانة منى زكي بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، التي عكست واقع الكثير من الأسر المصرية، وهي الأم المُعيلة التي تسعى للاحتفاظ بحق أولادها، فكان مصيرها الهروب إلى بلاد الصيادين دمياط تعيش فيها بمركب زوجها، تبحث عن رزقهم من خلال البحر وصيد الأسماك.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثالثة على dmc وdmc دراما

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثالثة على dmc وdmc دراما بطولة منى زكي، هو محل الاهتمام حاليا، حيث عرضت الحلقة الثانية أمس، وتستكمل ما دار من أحداث في الحلقة الأولى، وتعكس دعم شقيقة «حنان» لها في فكرة الهروب، وشهدت الحلقة ظهور كثير من أبطال المسلسل، منهم دياب وأحمد خالد صالح وكذلك «ياسين» الذي يؤدي دوره الطفل عمر شريف ومجموعة من الفنانين في قهوة الصيادين، أما المواعيد التي يعرض فيها مسلسل تحت الوصاية على القنوات الناقلة، فيتمّ عرضه على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءً، كما يمكن مشاهدته على منصة «watch it».

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية

وفيما يلي تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، على القنوات شبكة «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك منصة watch it:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث قصة مسلسل تحت الوصاية بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، عن أرملة قررت كسر خوفها من أسرة زوجها الذين أخذوا حق أبنائها غصبا، وأخذ مركب زوجها والسفر بها بعيدا، ثم تغيير هويتها وكذلك معالم المركب خوفا من العودة إليهم مرة أخرى.