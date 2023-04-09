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حالات لا يُسمح فيها الصيام في رمضان.. من بينها الحائض والنفاس

كتب:

عمرو صالح
11:24 م | الأحد 09 أبريل 2023
حالات لا يسمح فيها الصيام في رمضان

حالات لا يسمح فيها الصيام في رمضان

حالات لا يسمح فيها الصيام في رمضان، يحرص الكثير من المسلمون على أداء فريضة الصيام شهر رمضان المعظم وذلك بهدف نيل الأجر والثواب الأعظم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى اختص عدة حالات لا يسمح لها بالصيام.

حالات لا يسمح لها بالصيام

وتسرد «الوطن» خلال التقرير الاتي حالات لا يسمح لها بالصيام وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، حيث قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إن الحائض والنفاس لا يسمح لهما بالصيام.

وذكر مفتي الجمهورية، أنَّ هناك حالات تبيح للمسلم الإفطار في شهر رمضان دون إثم ومن بين ما ذكره المفتي 5 حالات هي:

حالات تبيح للمسلم الإفطار في شهر رمضان

1- المريض.

2- المسافر.

3- المرأة الحامل.

4- المرأة النفساء.

5- المرأة المرضعة.

وقال عدد من العلماء، إنَّ الحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.

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