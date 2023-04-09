مؤسس «فاغنر» الروسية: أوكرانيا تجهز 200 ألف جندي للهجوم المضاد

قال مؤسس مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين، إن أوكرانيا جمعت بين 200 ألف إلى 400 ألف جندي لشن هجوم مضاد على الجيش الروسي، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

بريغوجين: لا يجب الاستهانة بهجوم أوكرانيا المضاد

وأضاف «بريغوجين» أنه أنه لا يجب الاستهانة بهجوم أوكرانيا المضاد، في حين ذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، في وقت سابق، أن الشائعات تزايدت حول هجوم مضاد أوكراني مرتقب مع حلول الربيع، مضيفة أن منطقة زابوريجيا ستبدو المكان المثالي لهذا الهجوم.

كما قالت روسيا إن الهجوم المضاد الذي أعلنته أوكرانيا منذ أسابيع عدة أصبح وشيكا، حيث يتوقع الكتاب والسياسيون المحليون وقوع هجوم خلال شهر أبريل الجاري، لكن على الجانب الأوكراني، يستحضر بشكل غامض تاريخ مايو أو يونيو لهذا الهجوم.

نيويورك تايمز: أوكرانيا ستتعرض لخسارة استراتيجية

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن القيادة الأوكرانية اضطرت لنقل قوات النخبة التي كانت قد أعدتها للهجوم المضاد الذي طال الحديث عنه، إلى مدينة أرتيوموفسك «باخموت»، التي تقع على بعد 55 كيلومترا شمال شرق دونيتسك.

وأضافت الصحيفة أن ذلك سيؤدي إلى خسارة استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا، التي سعت للاحتفاظ بأفضل قواتها العسكرية المدربة والمجهزة للهجوم المضاد المتوقع حدوثه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.